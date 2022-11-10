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06:56, 10 ноября 2022Россия

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил (ВС) Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева», — говорится в сообщении.

Жертвой удара стал 20-летний мужчина. Женщина 1981 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями.

Ранее сообщалось, что часть города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) обесточена. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, проблемы с обеспечением начались после обстрела. Также на одной из подстанций в городе начался сильный пожар.

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Марина Совина
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