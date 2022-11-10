При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил (ВС) Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева», — говорится в сообщении.

Жертвой удара стал 20-летний мужчина. Женщина 1981 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями.

Ранее сообщалось, что часть города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) обесточена. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, проблемы с обеспечением начались после обстрела. Также на одной из подстанций в городе начался сильный пожар.