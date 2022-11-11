Чиновника из Торгово-промышленной палаты РФ арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал замглавы комитета Торгово-промышленной палаты России по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чернин будет находиться в СИЗО до 10 января 2023 года.

Отмечается, что экоактивисты обвинили его в отмывании денег, которые были выделены на развитие зеленой энергетики. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Известно, что ранее вместе с фигурантом были задержаны генеральный директор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и генеральный директор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов. А «Газэнергострой — Экологические технологии» назначили подрядчиком по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. Сумма этого контракта составила более семи миллиардов рублей, но работы по ликвидации завершены не были, уточняет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что против экс-сотрудника «Синергии» возбудили уголовное дело о фиктивном зачислении студента.