В отношении «Синергии» возбуждено уголовное дело о фиктивном зачислении студента

В отношении «Синергии» возбуждено новое уголовное дело о фиктивном зачислении студента

Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело по факту мошенничества при зачислении студентов в частный университет «Синергия». Сотрудники вуза обещали абитуриенту предоставить отсрочку от мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Члена приемной комиссии «Синергии» Дмитрия Кухарева взяли под стражу по подозрению в преступлении по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, Кухарев и его сообщники пообещали молодому человеку зачисление в вуз и отсрочку от мобилизации за взятку в 220 тысяч рублей. Однако после передачи денег выяснилось, что набор студентов закончился 1 октября и, по закону, абитуриента не могут принять в вуз.

Потерпевший написал заявление в полицию.

17 октября сообщалось, что за справки уклонистам от мобилизации суд уже арестовал трех сотрудников «Синергии».

