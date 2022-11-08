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13:52, 8 ноября 2022Силовые структуры

В отношении «Синергии» возбуждено уголовное дело о фиктивном зачислении студента

В отношении «Синергии» возбуждено новое уголовное дело о фиктивном зачислении студента

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело по факту мошенничества при зачислении студентов в частный университет «Синергия». Сотрудники вуза обещали абитуриенту предоставить отсрочку от мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Члена приемной комиссии «Синергии» Дмитрия Кухарева взяли под стражу по подозрению в преступлении по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, Кухарев и его сообщники пообещали молодому человеку зачисление в вуз и отсрочку от мобилизации за взятку в 220 тысяч рублей. Однако после передачи денег выяснилось, что набор студентов закончился 1 октября и, по закону, абитуриента не могут принять в вуз.

Потерпевший написал заявление в полицию.

17 октября сообщалось, что за справки уклонистам от мобилизации суд уже арестовал трех сотрудников «Синергии».

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Илона Палей
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