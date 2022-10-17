Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:21, 17 октября 2022Силовые структуры

Трех сотрудников московского вуза отправили под стражу за помощь уклонистам

Суд арестовал трех сотрудников университета Москвы за справки уклонистам от мобилизации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Хорошевский районный суд Москвы арестовал троих сотрудников университета «Синергия» по делу о выдаче фиктивных справок уклонистам от мобилизации. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Говорит Москва».

Мера пресечения избрана Григорию Чмелеву, Дмитрию Кухареву и Андрею Забавину. Их отправили в СИЗО.

15 октября сообщалось, что в «Синергии» сотрудники полиции и прокуратуры выявили свыше 800 фактов фиктивного приема уклоняющихся от мобилизации. Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования правоохранители провели 14 октября обыски в университете и по месту жительства сотрудников вуза.

По данным следствия, работники университета за 180 тысяч рублей выдавали желающим справки об обучении в вузе и вносили соответствующие данные в базы. Фиктивный проем помогал молодым людям уклоняться от мобилизации. Сведения о них переданы военкоматам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Трех сотрудников московского вуза отправили под стражу за помощь уклонистам
В чемодане туриста обнаружили живого аллигатора-альбиноса
В Белоруссии заявили о подготовке НАТО наступательных группировок в Прибалтике
Московский суд приговорил бывшего бойца спецназа ФСБ за двойное убийство
Отправленным в новые регионы чиновникам пообещали приплатить
Разработан новый сверхпрочный материал для космонавтики
Россиянина осудили на восемь лет колонии за покушение на убийство пожилой матери
В России рекордно сократилось количество работающей молодежи
Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в «Ледниковом периоде»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.