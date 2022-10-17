Трех сотрудников московского вуза отправили под стражу за помощь уклонистам

Суд арестовал трех сотрудников университета Москвы за справки уклонистам от мобилизации

Хорошевский районный суд Москвы арестовал троих сотрудников университета «Синергия» по делу о выдаче фиктивных справок уклонистам от мобилизации. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Говорит Москва».

Мера пресечения избрана Григорию Чмелеву, Дмитрию Кухареву и Андрею Забавину. Их отправили в СИЗО.

15 октября сообщалось, что в «Синергии» сотрудники полиции и прокуратуры выявили свыше 800 фактов фиктивного приема уклоняющихся от мобилизации. Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования правоохранители провели 14 октября обыски в университете и по месту жительства сотрудников вуза.

По данным следствия, работники университета за 180 тысяч рублей выдавали желающим справки об обучении в вузе и вносили соответствующие данные в базы. Фиктивный проем помогал молодым людям уклоняться от мобилизации. Сведения о них переданы военкоматам.