В университете Москвы прокуратура и МВД нашли 800 уклонистов от мобилизации

Прокуратура и МВД выявили в вузе Москвы 800 фактов фиктивного приема уклонистов от призыва

В московском университете «Синергия» сотрудники полиции и прокуратуры выявили свыше 800 фактов фиктивного приема уклоняющихся от мобилизации. Об этом «Коммерсанту» сообщили в надзорном ведомстве столицы.

На основании прокурорской проверки следователи МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования правоохранители провели 14 октября обыски в университете и по месту жительства сотрудников вуза.

По данным следствия, работники университета за 180 тысяч рублей выдавали желающим справки об обучении в вузе и вносили соответствующие данные в базы. Фиктивный проем помогал молодым людям уклоняться от мобилизации. Сведения о них переданы военкоматам. По делу пока фигурируют неустановленные сотрудники вуза.

Университет оказывает активное содействие правоохранительным органам, отметили в вузе.

14 октября администрация «Синергии» заявила о выявлении недобросовестных сотрудников, которые за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от мобилизации. В учебном заведении назвали недопустимыми подобные случаи.