Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:23, 11 ноября 2022Путешествия

В Доминикане связали развитие экономики со смелостью русских туристов

Посол Доминиканы РФ Данненберг заявил, что россияне поспособствовали росту экономики

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг связал развитие экономики страны со смелостью путешественников из России. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что россияне были первыми туристами, которые не побоялись выезжать за пределы отелей и открывать для себя латиноамериканскую страну, чем поспособствовали росту экономики Доминиканы. По его словам, раньше гостиницы работали по системе all inclusive, и отдыхающие не покидали территорию отелей, что не развивало местную экономику, посколько выгоду извлекали только зарубежные туроператоры.

Материалы по теме:
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом» Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
7 октября 2019
Мамахуана в джунглях Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
Мамахуана в джунгляхМосквичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
3 ноября 2018

«Вот здесь нам помогли русские туристы. Когда приезжали итальянцы, немцы, канадцы — они почти не выходили из отеля, проводили все время недалеко от бара, — заявил Данненберг. — Русские — это совсем другое дело. Им нравится изучать — взять напрокат мотоцикл и поехать куда-нибудь, сходить в ресторан, съездить на экскурсию, на какой-нибудь экзотический остров, купить бананы-кокосы».

Посол подчеркнул, что в Доминикане очень ценят россиян за их дисциплинированность. «Русских туристов у нас очень ценят, они никогда не доставляли нам проблем, а только позволяли развиваться местному населению», — добавил он.

Ранее сообщилось, что туроператор ANEX Tour запустил продажу туров в Доминикану с перелетом через Турцию. Путевка на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в 345 тысяч рублей на двоих. Также предусмотрена остановка в Турции на два дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсона рассказали о строительстве линии обороны на левом берегу Днепра
В Доминикане связали развитие экономики со смелостью русских туристов
В Киеве перешли на экстренные отключения электричества вместо плановых
Вероятность отказа Европы от санкций против России оценили
Названы возможные сценарии изменения курса биткоина к Новому году
Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Бородина показала лицо без фильтров и ответила на критику «нелепой» прически
Жители крупнейших городов России устремились в одну страну
Российский посол заявил об ответственности США за накачивание Украины оружием
На Урале отказались смягчать 22-летнее наказание лидеру банды киллеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.