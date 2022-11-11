В Доминикане связали развитие экономики со смелостью русских туристов

Посол Доминиканы РФ Данненберг заявил, что россияне поспособствовали росту экономики

Посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг связал развитие экономики страны со смелостью путешественников из России. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что россияне были первыми туристами, которые не побоялись выезжать за пределы отелей и открывать для себя латиноамериканскую страну, чем поспособствовали росту экономики Доминиканы. По его словам, раньше гостиницы работали по системе all inclusive, и отдыхающие не покидали территорию отелей, что не развивало местную экономику, посколько выгоду извлекали только зарубежные туроператоры.

«Вот здесь нам помогли русские туристы. Когда приезжали итальянцы, немцы, канадцы — они почти не выходили из отеля, проводили все время недалеко от бара, — заявил Данненберг. — Русские — это совсем другое дело. Им нравится изучать — взять напрокат мотоцикл и поехать куда-нибудь, сходить в ресторан, съездить на экскурсию, на какой-нибудь экзотический остров, купить бананы-кокосы».

Посол подчеркнул, что в Доминикане очень ценят россиян за их дисциплинированность. «Русских туристов у нас очень ценят, они никогда не доставляли нам проблем, а только позволяли развиваться местному населению», — добавил он.

Ранее сообщилось, что туроператор ANEX Tour запустил продажу туров в Доминикану с перелетом через Турцию. Путевка на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в 345 тысяч рублей на двоих. Также предусмотрена остановка в Турции на два дня.

