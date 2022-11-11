Лукашенко взбесился из-за отсутствия дисциплины

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка и наличие разболтанности в каких-либо вопросах. Об этом он высказался на совещании по восстановлению и использованию мелиорированных земель, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником жестких ограничений, указав на то, что главное — это выполнение работы. «В противном случае мы будем пожинать беду. Поэтому давайте шевелиться», — обратился глава государства к чиновникам, призвав их собраться ради сохранения независимости страны.

Ранее во время совещания с губернаторами Лукашенко потребовал от них оперативного и качественного завершения уборочной кампании. «Не хотите воевать с оружием — боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю», — заявил он.