Даня Милохин заступился за Некоглая

Даня Милохин признался, что переживает за Некоглая, которого должны выдворить из России

Популярный российский блогер Даня Милохин признался, что переживает за блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), которого суд постановил выдворить из России после публикации ролика с пародией на российского военного. В своем Telegram-канале Милохин заступился за блогера.

«Очень переживаю за Колю. Очень зол на тех, кто это начал. Если я узнаю, что его там бьют. Об этом узнают все», — написал он.

Ранее в пятницу, 11 ноября, Некоглай записал видео с извинениями за пародию на российского военного. «Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», — сказал он. Некоторые зрители ролика обратили внимание на то, что у Некоглая появились ссадины, а также были сбриты волосы и брови.

Во время выступления на слушаниях в Мосгорсуде, которые также прошли 11 ноября, блогер заявил, что раскаялся в содеянном, и попросил поскорее депортировать его в Молдавию. На вопрос адвоката, применялась ли к нему физическая сила, он ответил отрицательно. Суд признал решение о выдворении Некоглая из России в Молдавию законным.

Пресненский суд Москвы постановил депортировать Некоглая 9 ноября за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей. Перед этим полицейские задержали блогера из-за того, что Некоглай опубликовал в TikTok пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты.