Некоглай без бровей и в ссадинах извинился за пародию и назвал себя животным

Блогер Некоглай записал видео с извинениями за пародию на военного, отбрасывающего гранаты

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) записал видеообращение с извинениями за пародию на российского солдата и назвал себя животным. Соответствующий ролик публикует РИА Новости.

«Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», — сказал блогер.

Некоторые Telegram-каналы обратили внимание на то, что у Некоглая сбриты волосы и брови, а также появились ссадины.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о выдворении Некоглая из России в Молдавию. На заседании блогер заявил, что ему стыдно и он «правда кается» за пародию на российского бойца.

9 ноября суд вынес решение оштрафовать блогера на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства. В тот же день полиция задержала блогера в квартире в районе «Москва-Сити».

Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Некоглай глумится над подвигом солдата из-за публикации им видео с пародией на российского военнослужащего, отбрасывающего гранаты с украинского дрона. Она также сообщила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик на наличие состава преступления.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты, появилось в открытом доступе в начале ноября.