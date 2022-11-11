Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:00, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Некоглай без бровей и в ссадинах извинился за пародию и назвал себя животным

Блогер Некоглай записал видео с извинениями за пародию на военного, отбрасывающего гранаты

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) записал видеообращение с извинениями за пародию на российского солдата и назвал себя животным. Соответствующий ролик публикует РИА Новости.

«Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», — сказал блогер.

Некоторые Telegram-каналы обратили внимание на то, что у Некоглая сбриты волосы и брови, а также появились ссадины.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о выдворении Некоглая из России в Молдавию. На заседании блогер заявил, что ему стыдно и он «правда кается» за пародию на российского бойца.

9 ноября суд вынес решение оштрафовать блогера на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства. В тот же день полиция задержала блогера в квартире в районе «Москва-Сити».

Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Некоглай глумится над подвигом солдата из-за публикации им видео с пародией на российского военнослужащего, отбрасывающего гранаты с украинского дрона. Она также сообщила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик на наличие состава преступления.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты, появилось в открытом доступе в начале ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского рассказали о новом обмене пленными с Россией
Изучено вредное воздействие ароматических жидкостей для вейпинга
В Крыму боевика украинского нацбатальона приговорили к шести годам колонии
В экстренных службах подтвердили разрушение Антоновского моста
Школьные друзья разбогатели и несколько месяцев не знали об этом
Роднина ответила на критику ее предложения закрыть футбольные клубы в России
Во Франции усомнились в необходимости продолжать антироссийские санкции
Врачи рассказали о популярности неожиданной части тела для ботокса
Каждый второй российский студент признался в финансовых трудностях
В Новой Каховке произошло около пяти взрывов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.