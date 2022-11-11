Турция предложила пригласить Северный Кипр в ОТГ

Эрдоган предложил пригласить Северный Кипр в Организацию тюркских государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил пригласить Северный Кипр присоединиться к Организации тюркских государств (ОТГ) и предоставить стране статус наблюдателя. Об этом турецкий лидер высказался в ходе саммита ОТГ, трансляция которого опубликована на YouTube-канале организации.

«Мы должны пригласить Северный Кипр в ОТГ в качестве государства-наблюдателя и продемонстрировать им нашу дружбу. Они также наши братья», — заявил Эрдоган.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств, впоследствии переименованный в ОТГ, был создан в 2009 году. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателей выступают Туркмения и Венгрия.

После вооруженного вторжения Турции в 1974 году Кипр разделен по национальному признаку между греческой и турецкой общинами. В результате военных действий под контролем Анкары оказались 37 процентов территории острова, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.