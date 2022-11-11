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09:53, 11 ноября 2022Силовые структуры

Российский чиновник отделался условным сроком за убитого стаей собак ребенка

В Башкирии экс-глава сельсовета получил условный срок за убитого стаей собак ребенка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан суд вынес приговор бывшему главе Сафаровского сельсовета по уголовному делу о гибели 4-летнего ребенка в результате нападения стаи бездомных собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Экс-чиновник признан виновным в халатности. Ему назначено наказание в виде полутора лет условно. Суд также лишил его права занимать должности в госорганах в течение 2,5 года после отбытия наказания. Он уволен со службы. Подсудимый не признал вину. СКР считает приговор слишком мягким и намерен его обжаловать.

Следствие и суд установили, глава сельсовета игнорировал неоднократные жалобы жителей села Сафарово на засилье бездомных собак и не принял мер для организации их отлова. 17 апреля 2021 года стая животных напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице. От полученных ран и обильной кровопотери ребенок скончался на месте происшествия.

СКР внес представление руководителю администрации Учалинского района и главе республики о принятии мер по контролю за отловом безнадзорных собак.

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Любовь Ширижик
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