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03:29, 12 ноября 2022Культура

Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина»

Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина», чтобы снять с себя ответственность

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Актер Алек Болдуин подал tеще один иск против продюсеров фильма «Ржавчина», во время съемок которого была застрелена оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Los Angeles Times.

в публикации отмечается, что Болдуин рассчитывает снять с себя ответственность за гибель женщины и покрыть свои судебные издержки. «Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников», — пишет издание.

В иске актер отмечает, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу и выплате мужу и сыну погибшей компенсация. Также он указал, что обратился к съемочной группой с просьбой закончить съемки, тем самым почтив память оператора.

Ранее сообщалось, офис шерифа округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико завершил расследование стрельбы с участием Алека Болдуина Алека Болдуина, и дело передано прокурору.

Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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Екатерина Подвигина
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