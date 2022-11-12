Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина»
Актер Алек Болдуин подал tеще один иск против продюсеров фильма «Ржавчина», во время съемок которого была застрелена оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Los Angeles Times.
в публикации отмечается, что Болдуин рассчитывает снять с себя ответственность за гибель женщины и покрыть свои судебные издержки. «Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников», — пишет издание.
В иске актер отмечает, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу и выплате мужу и сыну погибшей компенсация. Также он указал, что обратился к съемочной группой с просьбой закончить съемки, тем самым почтив память оператора.
Ранее сообщалось, офис шерифа округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико завершил расследование стрельбы с участием Алека Болдуина Алека Болдуина, и дело передано прокурору.
Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.