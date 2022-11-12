Эрдоган раскрыл детали последних переговоров с Путиным

Президент Турции Эрдоган рассказал об обсуждении с Путиным его визита в Индонезию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что считает визит президента России в Индонезию на саммит G20 целесообразным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Путин в ответ заявил, что ему необходимо оценить ситуацию, и пообещал сообщить о своем решении. «Затем российская сторона решила, что министр иностранных дел приедет в Индонезию. Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу», — добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Среди прочих на нем будет присутствовать президент США Джо Байден.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это связано с графиком Путина, которому необходимо находиться в России в даты проведения саммитов.

