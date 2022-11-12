Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 12 ноября 2022Мир

Эрдоган раскрыл детали последних переговоров с Путиным

Президент Турции Эрдоган рассказал об обсуждении с Путиным его визита в Индонезию

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что считает визит президента России в Индонезию на саммит G20 целесообразным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Путин в ответ заявил, что ему необходимо оценить ситуацию, и пообещал сообщить о своем решении. «Затем российская сторона решила, что министр иностранных дел приедет в Индонезию. Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу», — добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Среди прочих на нем будет присутствовать президент США Джо Байден.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это связано с графиком Путина, которому необходимо находиться в России в даты проведения саммитов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган захотел поговорить с Зеленским о мирных переговорах Москвы и Киева
Белоруссия заявила о минировании украинскими военными приграничной территории
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту
Херсон обесточило из-за поврежденной энергосистемы
В Германии высказались о включении российской гимнастки-чемпионки в сборную
Аварийные отключения энергоснабжения применены в пяти регионах Украины
В Минске заявили о нагнетающих тему миграционного кризиса Польше и Прибалтике
Эрдоган обвинил Запад и США в нападении на Россию
Эрдоган раскрыл детали последних переговоров с Путиным
Владелец бара раскрыл секрет успеха рестораторов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.