Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 12 ноября 2022Мир

В ООН заявили о важности создания условий для мира на Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил о важности создания условий для мира на Украине

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о важности создания условий установления мира на Украине. Об этом он сообщил в на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Камбодже, пишет ТАСС.

По его словам, необходимо создать условия для «возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира».

Вместе с тем генсек ООН подчеркнул, что условия мирного соглашения должны базироваться на Уставе ООН, а также нормах международного права.

Ранее стало известно, что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, так как это будет отвечать военным целям. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж. По его предположению, на данном этапе Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. Москва навряд ли откажется от новых территорий, а Киев не откажется от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года, добавил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Выбрана временная столица Херсонской области
Глава СКР поручил расследовать гибель школьника в Ставропольском крае
Байден с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая»
Уехавшие из России звезды шоу-бизнеса поделились совместным фото
В ООН заявили о важности создания условий для мира на Украине
Владелец московского бара развеял миф о плохих ресторанах в спальных районах
Овечкин своими бросками травмировал двух соперников в матче НХЛ
Россияне раскрыли свое отношение к общению с коллегами в нерабочее время
Байдена провезли по бульвару России в столице Камбоджи
Невролог перечислила симптомы развития деменции у пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.