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13:32, 12 ноября 2022Мир

Немецкий байкер в песне призвал руководство Германии к диалогу с Россией

Немецкий активист Шаттауэр записал песню с призывом начать диалог с Россией

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр записал песню, в которой назвал россиян своими друзьями и призвал руководство Германии начать прямой диалог с Россией. Песня опубликована в Youtube.

«Россиянин — мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» — отметил немец.

Он заявил о бессмысленности поставок оружия Киеву и экономических санкций против Москвы.«Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» — говорится в тексте песни.

Шаттауэр несколько раз приезжал в Россию и был организатором автопробега между Берлином и Москвой.

Ранее сообщалось, что более 20 немецких интеллектуалов и деятелей культуры направили в адрес властей Германии открытое письмо с требованиями воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских и принять все возможные меры против подстрекательства и преступных инцидентов русофобского характера. Подписи под документом поставили более двух десятков немецких деятелей культуры.

Алиса Дмитриева
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