Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 12 ноября 2022Мир

Полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника

Welt: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов одного из ее сотрудников

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Полицию Берлина раскритиковали после того, как стало известно о пророссийских взглядах одного из ее сотрудников, сообщает Welt.

Отмечается, что полицейский Михаэль Бок имел доступ к секретным документам. По данным газеты, ранее сотрудник служил в подразделении берлинской полиции, расследующем политически мотивированные преступления.

Автор пишет, что правоохранителя компрометирует, в частности, совершенная в 2015 году доставка гуманитарной помощи из Берлина в Донецк и Луганск. Уточняется, что Бок не только организовал доставку, но и лично принял в ней участие.

Кроме того, полицейский принимал участие в параде Победы на Красной площади. Бок заявлял, что находился тогда «почти напротив президента РФ Владимира Путина», говорится в материале. Также отмечается, что сотрудник полиции «поддерживал контакты с ультраправыми».

В полиции Берлина сообщили, что начато дисциплинарное расследование. Сам Бок обвинения в свой адрес отвергает.

Ранее представители правящей коалиции Италии от Демократической партии потребовали отставки сенатора Вито Петрочелли с поста главы комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента за твит, который сочли пророссийским. По информации издания, депутат Европарламента Пина Пичьерино выступила с указанным призывом и заявила о намерении собрать мнения других депутатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Два самолета столкнулись во время авиашоу в США
Строитель из Киргизии нашел объяснение низкой рождаемости в Москве
Полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника
Макрон пообещал поддержать нормализацию отношений Еревана и Баку
Франция пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов
Надаль высказался о возможности выступать до 40 лет
В Индонезии объяснили отказ Маска приехать на форум G20
Летевший из Тель-Авива в Москву самолет сел в Махачкале
На G20 решили отказаться от общего фото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.