Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов в Азовское море

Россия запретила ряду загруженных за пределами страны судов проход в Азовское море

Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщило Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает ТАСС.

По данным ведомства, проход судов, загруженных за пределами территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, теперь запрещен.

Ранее стало известно, что команды Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки после выхода из нее России. Вечером 30 октября Киев, Анкара и ООН согласовали без участия Москвы план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Уточнялось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.