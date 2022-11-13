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10:43, 13 ноября 2022Мир

В США заявили о подготовке Японии к войне с Китаем

Колумнист Bloomberg заявил о возможной подготовке Японии к войне с Китаем

Фото: Shutterstock

Колумнист Bloomberg заявил о возможной подготовке Японии к войне с Китаем. По мнению Хэла Брандса, силовой захват Тайваня официальным Пекином будет иметь катастрофические последствия для Японии.

«Если Тайвань падет, острова на дальнем юго-западном конце Японии могут оказаться незащищенными. Китай может перекрыть жизненно важные торговые пути Японии, усилить давление вокруг спорных островов Сенкаку или иным образом оказать давление на своего исторического противника», — уверен колумнист.

Он отметил, что для США Китай — «опасный, но далекий вызов». А вот Япония много лет соседствует с государством, которое может представлять опасность для существования страны. Именно по этой причине, как полагает Брандс, Япония, уже являющаяся серьезной региональной военной державой, быстро движется к укреплению своих возможностей в части сдерживания и обороны.

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«Япония планирует почти удвоить расходы на оборону к 2027 году. Она превращает некоторые юго-западные острова в опорные пункты, усеянные противокорабельными ракетами и средствами ПВО. Сообщается, что у Токио есть планы использовать свой высококачественный подводный флот, чтобы воспрепятствовать китайскому флоту. Япония также движется к приобретению американских крылатых ракет Tomahawk и других противоударных средств, которые могут быть нацелены на материковую часть Китая», — отметил колумнист Bloomberg.

При этом Брандс раскритиковал Вашингтон за его пренебрежение интересами стратегического партнера в регионе: «если Токио предпочитает сдерживание без провокаций, то США периодически практикуют провокации без сдерживания». Все это и приводит к стремительной милитаризации Японии, которая может быть свидетельством подготовки к военному противостоянию.

Тем временем стало известно о планах по расширению военного альянса AUKUS, в который входят США, Англия и Австралия. В него хотят завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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Олег Давыдов
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