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16:05, 13 ноября 2022Путешествия

Россиянка посетила баню в Таиланде и раскрыла необычную привычку тайцев

Блогер «Яндекс.Дзен» Ершова рассказала о привычке тайцев не мыться после похода в баню

Фото: Ершова Марина / Яндекс Дзен

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила экзотическую баню в Таиланде и рассказала о нежелании местных жителей принимать душ после похода в парилку. Необычную привычку тайцев девушка раскрыла у себя в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что тайцы не смывают пот после паровой бани. «Они говорят, что поры открыты и их нельзя сразу закрывать, — пояснила россиянка — Поэтому в душ после тайской бани пошли только мы. … Остальные просто косо смотрели и переговаривались».

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Также, по словам девушки, при входе в баню тайцы не снимают одежду, а идут в парилку прямо в шортах и майках. «Кстати, в трусах париться запрещено, потому что тут находятся дамы, и их нельзя таким образом смущать», — добавила блогер.

Более того, Ершова отметила, что поход в тайскую парилку обойдется туристам примерно в 75 рублей с человека. На территории бани есть столы и стулья, где каждый клиент может расположиться и выпить чашку традиционного имбирного чая.

Ранее в ноябре российская путешественница Ершова сняла номер в отеле на Бали за 350 рублей и осталась довольна. По словам девушки, в комнате были собственная душевая, кондиционер, хорошая кровать с чистым постельным бельем, стол, стулья, два зеркала, вешалки и сушилка.

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Фариза Бацазова
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