В РУСАДА отреагировали на призыв WADA дисквалифицировать Валиеву

Глава РУСАДА Логинова отказалась комментировать призыв WADA дисквалифицировать Валиеву

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отреагировали на призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву. Слова главы организации Вероники Логиновой приводит «Матч ТВ».

Логинова отказалась комментировать ситуацию. «В релизе все написано очень четко», — заявила она.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) пояснили, как будут проходить слушания по делу Валиевой. На первом этапе WADA и РУСАДА обменяются письменными представлениями о процессе. «Затем на слушания будут назначены три арбитра — один со стороны WADA, один — со стороны РУСАДА и спортсменки, третий арбитр будет определен президентом отдела апелляций CAS, он станет председателем группы. После этого будут начаты процедурные мероприятия», — раскрыли подробности в суде. При этом CAS не обозначил крайний срок рассмотрения дела.

WADA передало дело Валиевой в CAS и предъявило требования по решению

8 ноября стало известно, что WADA направило дело Валиевой в CAS. Глава агентства Витольд Банька отметил, что решение было принято из-за задержки в расследовании со стороны РУСАДА.

Несмотря на официальное уведомление Российского антидопингового агентства о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было Витольд Банька

WADA призвало дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Предполагается, что отстранение будет отсчитываться с момента вынесения решения.

Также агентство потребовало аннулировать все результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года. Кроме того, Валиеву захотели лишить всех медалей и призовых, полученных в этот период. Таким образом, фигуристка может потерять звания чемпионки России и Европы.

Международный олимпийский комитет поддержал решение WADA

В Международном олимпийском комитете (МОК) выражали обеспокоенность в связи с задержкой расследования, поэтому положительно оценили передачу дела Валиевой в суд. В организации понадеялись, что CAS не будет затягивать процесс.

Завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей пресс-служба МОК

РУСАДА отказывалось озвучивать решение по делу Валиевой

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными все детали по делу спортсменки, в том числе дату слушаний, решение или другие подробности.

В РУСАДА объяснили это решение защитой интересов спортсменки

Глава МОК Томас Бах потребовал от РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой. Он призвал обнародовать решение по окончании разбирательства, чтобы повысить уровень доверия к этой процедуре.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. На Играх-2022 фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России, но спустя два дня стало известно, что в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменка смогла принять участие в индивидуальном турнире по решению CAS и заняла четвертое место. Однако церемония награждения по итогам командного турнира так и не была проведена.