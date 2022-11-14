Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
04:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:12, 14 ноября 2022Спорт

В РУСАДА отреагировали на призыв WADA дисквалифицировать Валиеву

Глава РУСАДА Логинова отказалась комментировать призыв WADA дисквалифицировать Валиеву

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отреагировали на призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву. Слова главы организации Вероники Логиновой приводит «Матч ТВ».

Логинова отказалась комментировать ситуацию. «В релизе все написано очень четко», — заявила она.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) пояснили, как будут проходить слушания по делу Валиевой. На первом этапе WADA и РУСАДА обменяются письменными представлениями о процессе. «Затем на слушания будут назначены три арбитра — один со стороны WADA, один — со стороны РУСАДА и спортсменки, третий арбитр будет определен президентом отдела апелляций CAS, он станет председателем группы. После этого будут начаты процедурные мероприятия», — раскрыли подробности в суде. При этом CAS не обозначил крайний срок рассмотрения дела.

WADA передало дело Валиевой в CAS и предъявило требования по решению

8 ноября стало известно, что WADA направило дело Валиевой в CAS. Глава агентства Витольд Банька отметил, что решение было принято из-за задержки в расследовании со стороны РУСАДА.

Несмотря на официальное уведомление Российского антидопингового агентства о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было

Витольд Банька

WADA призвало дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Предполагается, что отстранение будет отсчитываться с момента вынесения решения.

Также агентство потребовало аннулировать все результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года. Кроме того, Валиеву захотели лишить всех медалей и призовых, полученных в этот период. Таким образом, фигуристка может потерять звания чемпионки России и Европы.

Международный олимпийский комитет поддержал решение WADA

В Международном олимпийском комитете (МОК) выражали обеспокоенность в связи с задержкой расследования, поэтому положительно оценили передачу дела Валиевой в суд. В организации понадеялись, что CAS не будет затягивать процесс.

Завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей

пресс-служба МОК

РУСАДА отказывалось озвучивать решение по делу Валиевой

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными все детали по делу спортсменки, в том числе дату слушаний, решение или другие подробности.

В РУСАДА объяснили это решение защитой интересов спортсменки

Глава МОК Томас Бах потребовал от РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой. Он призвал обнародовать решение по окончании разбирательства, чтобы повысить уровень доверия к этой процедуре.

Материалы по теме:
«Это отчаянный шаг» Итоги расследования о допинге фигуристки Валиевой засекретили. Лишится ли Россия золота Олимпиады?
«Это отчаянный шаг»Итоги расследования о допинге фигуристки Валиевой засекретили. Лишится ли Россия золота Олимпиады?
26 октября 2022
«Откуда такая злость к девочке?» Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
«Откуда такая злость к девочке?»Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
16 июня 2022

Валиева оказалась в центре допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. На Играх-2022 фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России, но спустя два дня стало известно, что в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменка смогла принять участие в индивидуальном турнире по решению CAS и заняла четвертое место. Однако церемония награждения по итогам командного турнира так и не была проведена.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В РУСАДА отреагировали на призыв WADA дисквалифицировать Валиеву
Лолита рассказала об отношении к президенту Украины Зеленскому
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Влюбленная женщина отказалась отпускать бывшего партнера и вышла за него замуж
Байден и Си Цзиньпин пришли к единому мнению о ядерной войне
Канада поставит Украине военной помощи на 376 миллионов долларов
Стал известен размер алиментов экс-мужа Мэрайи Кэри на 11 детей
Россиянин отправился с женой в отпуск в Таиланд и умер
Стас Костюшкин раскрыл секрет молодости
На Украине заявили о неизменности формулы переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.