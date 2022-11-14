В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что даты послания Федеральному собранию пока нет

Точной даты послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что послание по-прежнему запланировано ориентировочно на конец 2022 года.

«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», — пообещали в Кремле.

Ранее Песков сообщал, что подготовка послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведется уже давно.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.