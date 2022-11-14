Россиянам напомнили о праве сменить страховой фонд

Эксперт НПФ Ключник заявил о праве сменить страховой фонд и сохранить выплаты до 1 декабря

Эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник напомнил, что россияне могут поменять страховой фонд, в котором формируется их пенсионные накопления (ПФР или НПФ). Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Ключник заявил о праве россиян сменить страховой фонд до 1 декабря. По его словам, это возможно сделать таким образом, чтобы сохранить накопленные выплаты. Это называется «периодом охлаждения», отметил Ключник. Он добавил, что в России существуют срочный и досрочный перевод пенсионных накоплений.

«Дело в том, что сумма накоплений, включая инвестдоход, в фонде фиксируется каждые пять лет после вступления в силу договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику», — объяснил специалист.

Срочная смена фонда предполагает восстановление накопленных средств по обязательному пенсионному страхованию. Их восполнят до гарантируемой суммы в отличие от досрочного перехода.

Ранее сообщалось, что в России отклонили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом рассказали «Известия».