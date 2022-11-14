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10:10, 14 ноября 2022Силовые структуры

Российский депутат убедил знакомую продать квартиру и попал под следствие

В Приморье экс-депутат попал под следствие из-за аферы с трехкомнатной квартирой знакомой

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

В Приморском крае бывший депутат думы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино попал под следствие из-за аферы с квартирой знакомой. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

По данным ведомства, в период с января 2016-го по декабрь 2017 года мужчина убедил россиянку продать трехкомнатную квартиру в городе Фокино, которая находилась у нее в пользовании по договору соцнайма. Экс-депутат обманул потерпевшую и сказал, что ее жилье можно продать за 850 тысяч рублей, хотя реальная рыночная стоимость подобных квартир составляла не менее двух миллионов рублей. Фигурант сказал женщине, что за вырученные деньги она сможет приобрести двухкомнатную квартиру себе и однокомнатную — сыну.

Из-за правового инфантилизма она согласилась на эту сделку. В результате экс-депутат купил сыну женщины квартиру за 300 тысяч рублей, а остальные деньги похитил. Ущерб от его действий составил 1,7 миллиона рублей.

Отмечается, что в проданной квартире женщина была зарегистрирована, это было ее единственное жилье.

Спустя пять лет в отношении экс-депутата возбудили дело о мошенничестве. Сотрудники СКР допросили свидетелей и изъяли документы, необходимые следствию.

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Елизавета Новикова
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