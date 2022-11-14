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12:08, 14 ноября 2022Экономика

Экономике США предсказали успехи в борьбе с рецессией

Morgan Stanley: экономике США удастся избежать рецессии в 2023 году

Фото: Reuters

Экономике США в следующем году удастся избежать рецессии, тогда как Британии и странам еврозоны, вероятно, все же придется с ней столкнуться, ожидают аналитики Morgan Stanley. Успехи Соединенных Штатов в борьбе с кризисом станут возможны благодаря хорошим показателям рынка труда, передает Reuters.

В целом в 2023 году, как предсказывает Morgan Stanley, будет заметен контраст между состоянием развитых экономик, которые войдут в рецессию или приблизятся к ней, и развивающихся, которые будут показывать скромные темпы восстановления. Общее глобальное оживление тем не менее по-прежнему труднодостижимо.

Глобальная экономика, по оценкам аналитиков, вырастет в следующем году на 2,2 процента, что ниже свежих оценок Международного валютного фонда в 2,7 процента. МВФ свой прогноз по сравнению с июлем также снизил — ранее ожидались показатели в 2,9 процента.

По мнению экспертов, перспективы мировой экономики более мрачные, чем прогнозировалось в прошлые месяцы, из-за сохраняющейся инфляции и военных действий на Украине. В МВФ ожидают от мировых регуляторов также более жестких мер по борьбе с ростом цен.

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Платон Щукин
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