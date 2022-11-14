Опубликована карта боевых действий на Украине на 14 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 14 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 14 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские военнослужащие успешно отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях, на каждом из них украинские войска понесли большие потери в личном составе и военной технике.

Российские войска поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской области, ЛНР и Херсонской области. Были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и украинский радиолокатор ЗРК С-300. Также был уничтожен склад военной техники ВСУ и топливное хранилище.

Помимо прочего, российская артиллерия подавила две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Запорожской и Херсонской областях, и уничтожила несколько беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. В ЛНР перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.