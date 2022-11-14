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17:10, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о поимке главы украинского нацбатальона оказалось недостоверным

Информация о поимке главы украинского нацбатальона Манчука оказалась недостоверной

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сообщение о поимке главы украинского нацбатальона «Гитлер СС» Андрея Манчука оказалось недостоверным.

В июне 2016 года портал JoyReactor опубликовал скриншот поста в «Одноклассниках», в котором говорится: «Еще один командир киевской хунты попался! Распространяем!» Также на картинке есть портрет мужчины, а сбоку написано, что это некий Андрей Манчук, глава тайного карательного батальона «Гитлер СС» с позывным «Маска». На скриншоте также указано, что на счету Манчука — «смерти 3846 ополченцев».

JoyReactor — это юмористический портал, на нем публикуются юмористические картинки и текстовые материалы. Это говорит о том, что пост о «карателе киевской хунты» — шутка.

Андрей Манчук, о котором говорится на скриншоте, — украинский журналист, политический активист и политолог. Из информации, опубликованной на «Википедии» и других сайтах, следует, что Манчук никогда не состоял в нацбатальонах.

Кроме того, нацбатальона «Гитлер СС» на Украине не существует.

Сообщение о том, что Андрей Манчук якобы является членом нацбатальона «Гитлер СС», не распространилось в СМИ. Лишь одна публикация об этом есть в «Одноклассниках».

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Варвара Кошечкина
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