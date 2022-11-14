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01:59, 14 ноября 2022Из жизни

Сотрудница «Макдоналдса» научилась определять внешность клиентов по их заказам

LADbible: сотрудница «Макдоналдса» научилась определять внешность клиентов по их заказам

Фото: Andrew Leu / Unsplash

Сотрудница ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в США по имени Элла научилась определять внешность клиентов, исходя из их заказов. Об этом сообщает LADbible.

Девушка поделилась результатами своего анализа в социальной сети TikTok. «Не обижайтесь», — пишет она в видео. По ее словам, бургер «Биг Мак» заказывают преимущественно мужчины средних лет, а «Роял Чизбургер» — их ровесницы. Еще одно популярное блюдо ресторана — рыбные бургеры «Филе-о-Фиш» — девушка подавала в основном пожилым парам. А любой бургер без верхней булочки, по словам девушки, всегда выбирают женщины, ведущие в интернете блог о своей жизни.

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Ролик набрал 1,4 миллиона просмотров. Некоторые пользователи выразили несогласие с наблюдениями девушки, однако большинство отметили их точность. «О, Боже, каждый раз, когда я прихожу в "Макдоналдс" с бабушкой и дедушкой, они берут рыбный бургер», — пишет один из зрителей в комментариях.

Ранее сообщалось, что житель США съел около 32 тысяч «Биг Маков» за 50 лет. Мужчина помешался на одном виде бургеров, когда впервые попробовал его в «Макдоналдсе» в 1972 году.

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Алиса Удовик
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Сотрудница «Макдоналдса» научилась определять внешность клиентов по их заказам
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