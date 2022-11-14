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19:23, 14 ноября 2022Силовые структуры

Иностранца осудили на 3,5 года за совращение трех российских школьниц

Под Пензой иностранцу дали 3,5 года за интимные переписки с тремя девочками в интернете

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В Пензенской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 27-летнего иностранца за совращение трех маленьких девочек. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным ведомства, с июля по октябрь 2021 года фигурант знакомился в интернете со школьницами, не достигшими 16-летнего возраста, и общался с ними на сексуальные темы. Известно, что он отправлял потерпевшим интимные фото.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы задержали 54-летнего учителя ОБЖ за совращение 15-летней школьницы.

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Екатерина Власова
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