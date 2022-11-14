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09:41, 14 ноября 2022Забота о себе

Тиктокер разыграл жену намеком на измену и получил неожиданный результат

Блогер подбросил жене в стирку презерватив ради смешного видео, а та разрыдалась

Кадр: @thecrazyfamilynoo

Ведущий юмористическую страницу @thecrazyfamilynoo в TikTok блогер довел жену до слез, когда подбросил ей в стирку презерватив. На ролик, в котором тиктокер разыграл супругу намеком на измену ради смешного видео и получил неожиданный результат, обратило внимание The Sun.

Мужчина положил в свои брюки презерватив и бросил их в домашней прачечной, на потолке которой была скрыта камера. Из другого помещения он наблюдал за прямой трансляцией. Однако женщина отреагировала неожиданно. Она нашла презерватив в карманах, проверяя одежду на наличие посторонних предметов в карманах перед стиркой, села на пол и разрыдалась.

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«Я не ожидал, что она начнет плакать», — признался пранкер, рассчитывавший, что жена будет ругаться или вести себя забавно. В ролике можно увидеть, как мужчина заходит в прачечную, спрашивает у женщины, что случилось, и в ответ та протягивает ему презерватив. Блогер указал ей на камеру, после чего жена бросила презервативом в него.

Ролик набрал более 400 тысяч просмотров и множество осуждающих комментариев. Зрители ролика предупреждают автора, что теперь жена не будет доверять ему.

Ранее психолог Олеся Лупак назвала пять признаков того, что отношения дали трещину. По ее словам, когда муж и жена начинают сравнивать друг друга с другими людьми, брак начинает разваливаться.

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Александра Лисица
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