Тиктокер разыграл жену намеком на измену и получил неожиданный результат

Блогер подбросил жене в стирку презерватив ради смешного видео, а та разрыдалась

Ведущий юмористическую страницу @thecrazyfamilynoo в TikTok блогер довел жену до слез, когда подбросил ей в стирку презерватив. На ролик, в котором тиктокер разыграл супругу намеком на измену ради смешного видео и получил неожиданный результат, обратило внимание The Sun.

Мужчина положил в свои брюки презерватив и бросил их в домашней прачечной, на потолке которой была скрыта камера. Из другого помещения он наблюдал за прямой трансляцией. Однако женщина отреагировала неожиданно. Она нашла презерватив в карманах, проверяя одежду на наличие посторонних предметов в карманах перед стиркой, села на пол и разрыдалась.

«Я не ожидал, что она начнет плакать», — признался пранкер, рассчитывавший, что жена будет ругаться или вести себя забавно. В ролике можно увидеть, как мужчина заходит в прачечную, спрашивает у женщины, что случилось, и в ответ та протягивает ему презерватив. Блогер указал ей на камеру, после чего жена бросила презервативом в него.

Ролик набрал более 400 тысяч просмотров и множество осуждающих комментариев. Зрители ролика предупреждают автора, что теперь жена не будет доверять ему.

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