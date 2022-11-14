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09:53, 14 ноября 2022Силовые структуры

Пьяный россиянин похитил телефон девятилетнего мальчика и угрожал ему убийством

На Камчатке осудили на 4 года мужчину за ограбление девятилетнего школьника ради телефона

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю

В Камчатском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы 38-летнего уроженца Хабаровска за ограбление девятилетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 161 («Грабеж») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 8 августа пьяный фигурант увидел четырех школьников около гаражей возле Заречной улицы. Он подошел к ребятам и заметил у потерпевшего висящий на шее на веревочке мобильник. Осужденный попросил мальчика одолжить телефон, якобы для звонка, но тот оказал. Тогда мужчина пригрозил несовершеннолетнему убийством и отобрал желаемое.

Школьник рассказал обо всем отцу, и они обратились в полицию. Известно, что ранее фигурант уже был судим за преступления против собственности. Он признал вину и раскаялся.

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Екатерина Власова
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