Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 14 ноября 2022Путешествия

Стало известно о запрете ОАЭ пускать россиян без обратных билетов на самолет

Air Arabia: иностранных туристов без обратных авиабилетов перестали пускать в ОАЭ

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Власти ОАЭ перестали пускать в страну иностранцев, в том числе россиян, без подтвержденных обратных билетов на самолет. Об ужесточении правил въезда для туристов стало известно порталу Profi.Travel из рассылки авиакомпании Air Arabia.

Отмечается, что подобный запрет никак не отразится на организованном турпотоке, поскольку туристические фирмы обычно бронируют авиабилеты для отдыхающих сразу в обе стороны.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

По мнению экспертов туротрасли, подобная мера направлена прежде всего на иностранных туристов, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в ОАЭ на более длительный срок.

Ранее в ноябре сообщалось, что ОАЭ сняли все коронавирусные меры, а также въездные ограничения для туристов. Таким образом, иностранцам, в том числе россиянам, больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты на COVID-19 при въезде в популярную курортную страну. Им также не требуется предоставлять сертификаты о прохождении вакцинации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли подробности переговоров с Россией в Турции
Женщина нашла способ сэкономить на покупке новых угги популярного бренда
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Россиянка предстанет перед судом за убийство мужа из-за сгоревшей еды
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Врач перечислил пять простых способов избавиться от жира на животе
Актриса сериала «Друзья» назвала пыткой съемки с неизлечимой болезнью
Пропавшее в 1941 году советское судно «Меридиан» нашли в Баренцевом море
Боррель раскрыл сумму общей военной помощи Украине от ЕС
Самолет в США совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира с ножом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.