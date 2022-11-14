Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:05, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о брошенном на херсонском аэродроме российском Ми-8 не подтвердилось

Информация о брошенном на херсонском аэродроме российском Ми-8 не подтвердилась

Кадр: Telegram-канал «УНИАН»

Сообщение о том, что российские военные бросили свой вертолет Ми-8 на херсонском аэродроме, не подтвердилось.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах 11 ноября. Одна из первых появилась в Telegram-канале УНИАН 11 ноября. В публикации сообщалось, что российские военные бросили вертолет Ми-8 на аэродроме Херсон в Чернобаевке, отступая с правобережной части Херсонской области. Утверждалось, что вернуть воздушное судно удалось бойцам 1-го батальона 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пост сопровождался видео, на котором был запечатлен вертолет, выкрашенный в камуфляжные цвета и с нанесенной буквой Z. «Я не знаю, кто там отжимает танки или что-то такое, но мы отжали вертолет. Это сделал 1-й батальон 28-й бригады», — заявляет голос за кадром.

Также в одном из украинских Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором была запечатлена якобы оставленная Российской армией военная техника. Позже пост был удален.

Попавший на видео Ми-8 в действительности ранее принадлежал ВСУ и был брошен украинскими военными на аэродроме при взятии Херсона Вооруженными силами РФ, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». При этом починить воздушное судно не представлялось возможным, поскольку оно находилось в крайне плохом состоянии. Вертолет не использовался с момента, когда попал в руки российских военнослужащих.

В частности, на кадрах можно заметить, что на вертолете отсутствуют бортовой номер, элементы двигателя и часть остекления. Кроме того, сообщалось, что внутри воздушного судна не осталось никакого полезного оборудования.

На кадрах другого видео с якобы захваченной техникой также можно увидеть, что на демонстрируемых боевых машинах отсутствуют какие-либо российские тактические обозначения. При этом известно, что образцы техники, которые демонстрировались в ролике, — БМП-1 и РСЗО «Град» — состоят на вооружении ВСУ. Также на них можно заметить боевые повреждения. Таким образом, существует вероятность, что показанная на видео техника в действительности может быть украинской техникой, поврежденной некоторое время назад в результате ударов российских военных.

Кроме того, на распространенных кадрах люди одеты преимущественно в футболки, что не соответствует нынешней температуре в данном районе. Также можно заметить зеленую траву и деревья с зелеными листьями. Это может свидетельствовать о том, что данный ролик был снят не в ноябре, а значительно раньше.

Публикация не получила охвата в российских СМИ, однако активно тиражировалась в украинских Telegram-каналах (1, 2). Кроме того, соответствующие публикации появлялись на страницах пользователей в соцсетях (1, 2, 3).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50
В Крыму пересмотрят меры безопасности после отвода российских войск из Херсона
Россия оценила решение ЕС о создании тренировочной миссии для ВСУ
Оценены запасы газа в Европе
Названы самая большая и самая высокая крыши в России
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении
В Одессе снесли бюст Максима Горького
Губернатор Бали рассказал о визите Лаврова в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.