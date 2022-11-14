Сообщение о брошенном на херсонском аэродроме российском Ми-8 не подтвердилось

Информация о брошенном на херсонском аэродроме российском Ми-8 не подтвердилась

Сообщение о том, что российские военные бросили свой вертолет Ми-8 на херсонском аэродроме, не подтвердилось.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах 11 ноября. Одна из первых появилась в Telegram-канале УНИАН 11 ноября. В публикации сообщалось, что российские военные бросили вертолет Ми-8 на аэродроме Херсон в Чернобаевке, отступая с правобережной части Херсонской области. Утверждалось, что вернуть воздушное судно удалось бойцам 1-го батальона 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пост сопровождался видео, на котором был запечатлен вертолет, выкрашенный в камуфляжные цвета и с нанесенной буквой Z. «Я не знаю, кто там отжимает танки или что-то такое, но мы отжали вертолет. Это сделал 1-й батальон 28-й бригады», — заявляет голос за кадром.

Также в одном из украинских Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором была запечатлена якобы оставленная Российской армией военная техника. Позже пост был удален.

Попавший на видео Ми-8 в действительности ранее принадлежал ВСУ и был брошен украинскими военными на аэродроме при взятии Херсона Вооруженными силами РФ, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». При этом починить воздушное судно не представлялось возможным, поскольку оно находилось в крайне плохом состоянии. Вертолет не использовался с момента, когда попал в руки российских военнослужащих.

В частности, на кадрах можно заметить, что на вертолете отсутствуют бортовой номер, элементы двигателя и часть остекления. Кроме того, сообщалось, что внутри воздушного судна не осталось никакого полезного оборудования.

На кадрах другого видео с якобы захваченной техникой также можно увидеть, что на демонстрируемых боевых машинах отсутствуют какие-либо российские тактические обозначения. При этом известно, что образцы техники, которые демонстрировались в ролике, — БМП-1 и РСЗО «Град» — состоят на вооружении ВСУ. Также на них можно заметить боевые повреждения. Таким образом, существует вероятность, что показанная на видео техника в действительности может быть украинской техникой, поврежденной некоторое время назад в результате ударов российских военных.

Кроме того, на распространенных кадрах люди одеты преимущественно в футболки, что не соответствует нынешней температуре в данном районе. Также можно заметить зеленую траву и деревья с зелеными листьями. Это может свидетельствовать о том, что данный ролик был снят не в ноябре, а значительно раньше.

Публикация не получила охвата в российских СМИ, однако активно тиражировалась в украинских Telegram-каналах (1, 2). Кроме того, соответствующие публикации появлялись на страницах пользователей в соцсетях (1, 2, 3).