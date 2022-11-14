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11:03, 14 ноября 2022Экономика

Российские власти решили активнее привлекать мигрантов из одной страны

«Ъ»: российские власти решили активнее привлекать мигрантов из Узбекистана

Фото: Агентство «Москва»

Правительство России опубликовало постановление, существенно меняющее порядок реализации одного пилотного проекта по привлечению граждан Узбекистана на российский рынок труда. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Теперь можно нанимать граждан этой страны на промышленные предприятия, также больше нет ограничений по численности трудовых мигрантов из Узбекистана. Кроме того, упразднено требование о вакцинации. Власти решили активнее привлекать иностранцев, поскольку в некоторых отраслях есть дефицит кадров.

Например, для того, чтобы работодатели из легкой промышленности могли покрывать его с помощью приезжих, им нужно заключить с Минпромторгом соглашения. Они будут обязаны отчитываться ведомству о мигрантах и оплачивать расходы государства, связанные с оформлением их въезда в страну.

Приток иностранной рабочей силы в Россию в период с января по сентябрь нынешнего года вырос на 30 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Лидируют Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

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Платон Щукин
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