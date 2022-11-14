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20:40, 14 ноября 2022Мир

Стало известно о гибели осужденного в России иностранца на Украине

МИД Замбии: отбывавший срок в российской тюрьме гражданин Замбии погиб на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Отбывавший в России тюремный срок 23-летний гражданин Замбии Лемехани Натан Ньиренда погиб в зоне боевых действий на Украине 22 сентября. Об этом в официальном заявлении сообщил глава МИД Замбии Стенли Какубо, текст документа опубликован на странице внешнеполитического ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В официальном заявлении ведомства указывается, что до осуждения погибший изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ). В апреле 2020 года он получил 9,5 лет заключения. За какое именно преступление он отбывал срок, не уточняется.

Отмечается, что тело погибшего уже находится в Ростове. В ближайшее время его отправят в Замбию. «Правительство Замбии потребовало от российских властей срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых погиб замбийский гражданин, отбывавший срок в Москве», — уведомил в своем заявлении Какубо.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб польский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева.

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Варвара Кошечкина
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