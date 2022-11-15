Подростки попытались повторить пранк российского блогера и покалечили девушку

В Москве подростки попытались повторить пранк блогера Литвина с водой и покалечили девушку

В Москве подростки захотели повторить пранк российского блогера Михаила Литвина с водой и покалечили 22-летнюю студентку. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, подростки решили повторить пранк, суть которого заключалась в том, чтобы облить водой прохожих. Они наполнили 19-литровую бутылку и начали выливать воду с балкона на прохожих. Однако дети не рассчитали силы и уронили бутылку на проходившую мимо студентку РУДН.

Девушка потеряла сознание, ее госпитализировали. Пострадавшей диагностировали перелом грудных позвонков, перелом шейки лопатки, разрыв связок, печени и селезенки.

Отмечается, что в отношении подростков возбуждать уголовное дело не стали, так как они совершили преступление до наступления возраста уголовной ответственности.

Как заявил адвокат пострадавшей Владислав Пахомов, родителям подростков может грозить административный штраф за ненадлежащее воспитание. Также он сообщил, что пострадавшая может подать иск о компенсации вреда здоровью и морального вреда в один-два миллиона рублей.

Михаил Литвин — российский YouTube-блогер. Он известен роликами, в которых портит дорогие автомобили и устраивает аварии. Также блогер публикует видео с различными пранками, среди которых есть розыгрыши, связанные с обливанием людей водой. На его YouTube-канал сегодня подписано 9,7 миллиона человек.