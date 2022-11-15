Латвия поддержала «план Маршалла» для Украины со стороны ЕС

В Минобороны Латвии предложили сконцентрироваться на «плане Маршалла» для Украины от ЕС

В Латвии предложили Евросоюзу сконцентрироваться на создании «плана Маршалла» для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Артис Пабрикс, сообщает РИА Новости.

«Инфраструктура [Украины] разрушена, страна минирована, и кто-то должен это очистить как можно быстрее. В этом мы должны поддержать украинцев, и Евросоюз может внести свой вклад», — сказал министр.

По его словам, ЕС со своей стороны должен поддержать Киев тренировочной миссией для военнослужащих, а после окончания боевых действий помочь отстроить и разминировать страну, «как Германия была отстроена после Второй мировой войны».

«Необходим "план Маршалла" для Украины в будущем, и Евросоюзу следует на этом сконцентрироваться», — подчеркнул Пабрикс.

Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Документ поддержали 94 члена ООН. Против выступили 14 стран, в их числе Россия, Белоруссия и Китай.