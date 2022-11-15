Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 15 ноября 2022Россия

В приграничном с Украиной регионе создадут комплексную систему укрытий

И.о. мэра Белгорода Демидов заявил о создании комплексной системы укрытий

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На улицах Белгорода, областного центра граничащей с Украиной Белгородской области, создадут комплексную систему укрытий. Об этом заявил исполняющий обязанности мера города Валентин Демидов, его комментарий приводится на странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что на городских улицах планируют разместить вывески и указатели с адресами ближайших укрытий. Кроме того, власти готовятся опубликовать интерактивную карту бомбоубежищ, чтобы «все жители могли быстро ориентироваться».

Специалисты обошли все помещения в жилых домах и на предприятиях города для отбора пригодных мест, пояснил и.о. белгородского мэра.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

14 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на заявление Зеленского про «Минск-3»
Фьюри назвал условия для проведения боя против Усика
Владелец сгоревшего костромского клуба «Полигон» подал жалобу на свой арест
Ожесточенная схватка двух аллигаторов попала на видео
32-летняя Тодоренко раскрыла ритуал ухода за кожей
Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга
Российский школьник искупался в бассейне и впал в кому
ВСУ в очередной раз обстреляли граничащий с Украиной российский поселок
Пожилая женщина с татуированным телом надела откровенный наряд и удивила фанатов
Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные за обнаженные фотографии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.