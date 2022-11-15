В приграничном с Украиной регионе создадут комплексную систему укрытий

И.о. мэра Белгорода Демидов заявил о создании комплексной системы укрытий

На улицах Белгорода, областного центра граничащей с Украиной Белгородской области, создадут комплексную систему укрытий. Об этом заявил исполняющий обязанности мера города Валентин Демидов, его комментарий приводится на странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что на городских улицах планируют разместить вывески и указатели с адресами ближайших укрытий. Кроме того, власти готовятся опубликовать интерактивную карту бомбоубежищ, чтобы «все жители могли быстро ориентироваться».

Специалисты обошли все помещения в жилых домах и на предприятиях города для отбора пригодных мест, пояснил и.о. белгородского мэра.

14 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.