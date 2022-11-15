Врач предупредил об опасности болезни «столетней давности» осенью

Врач Сапего рассказал о риске подхватить болезнь стоп в промокшей обуви осенью

Осенью велик риск заполучить неприятное заболевание ног, если промочить обувь. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего. Его слова передает радио Sputnik.

По словам эксперта, оставаясь в сырой обуви после дождя или мокрого снега, можно травмировать кровеносные сосуды и нервы ног. «От промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается окопная стопа», — пояснил Сапего.

Это разновидность холодовой травмы, связанная с нарушением кровоснабжения тканей. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это происходит при температуре ниже 15 градусов и при обязательном присутствии в обуви воды.

Впервые медики описали эту болезнь во время Первой мировой войны, тогда от поражения ступней ног, вызванного холодом и сыростью, страдало много солдаты. Однако и в наше время этот недуг распространен. Преимущественно в группе риска находятся люди старшего возраста и дети.

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