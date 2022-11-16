Премьер Италии обвинила Россию в инциденте с ракетами в Польше

Премьер Италии Мелони обвинила РФ в ЧП в Польше несмотря на то, что ракета была украинской

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони полагает, что ответственность за инцидент со взрывом ракет, упавших на территории Польши, лежит на России, даже если окажется, что боеприпас принадлежал Украине. Цитату приводит РИА Новости.

«Предположение о том, что в Польше упала не российская, а украинская ракета ПВО, с нашей точки зрения мало меняет суть дела: Россия систематически уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру в нарушение международного права», — заявила Мелони.

Она также обвинила Россию в бомбардировках украинской территории на границе с Польшей и подчеркнула, что они в любом случае могут поразить польскую территорию. По мнению премьера, российским властям это хорошо известно.

15 ноября вечером стало известно, что две ракеты упали на территории Польши, в результате погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракеты принадлежали Украине, а сам инцидент был случайностью. Пока результаты расследования не опубликованы.

