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14:22, 16 ноября 2022Мир

Премьер Польши пообещал не применять четвертую статью устава НАТО

Премьер Польши Моравецкий не увидел необходимости в консультациях по четвертой статье НАТО

Фото: Olivier Matthys / AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что пока нет необходимости прибегать к процедурам в соответствии с четвертой статьей устава НАТО, предполагающей срочные консультации. Цитату приводит Reuters.

Впрочем, премьер не отрицает, что Варшава прибегнет к этой мере.

15 ноября вечером сообщалось, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства, возле украинской границы. В результате два человека погибли.

Об этом узнали на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины. Украинский президент Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, Минобороны России эту информацию опровергло. Сами польские власти пока не опубликовали результатов расследования. Однако президент Польши Анджей Дуда предположил, что падение ракеты — «несчастный случай», в котором нет признаков нападения из-за границы.

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Виктория Кондратьева
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