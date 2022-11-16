Названа мешающая покупать лучшее жилье в Дубае особенность россиян

Медленный выбор назвали особенностью россиян, мешающей покупать лучшее жилье в Дубае

Из-за медленного выбора объекта недвижимости многие граждане России упускали возможность приобрести себе лучшее жилье в Дубае. Об особенности россиян, мешающей им покупать самые ликвидные и эксклюзивные лоты на популярном курорте, «Ленте.ру» рассказал руководитель «Агентства недвижимости Георгия Патанина» Георгий Патанин.

Риелтор отметил, что рынок жилья в Дубае живет по другим правилам. Квартиры, апартаменты и дома здесь пользуются большим спросом у людей со всего мира, и долгое раздумывание и сравнение вариантов может привести к тому, что желаемый объект достанется более решительному покупателю. «Эти иностранцы умеют считать деньги и понимают, что чем быстрее они примут решение, тем ликвиднее и эксклюзивнее предложение они могут получить. Именно из-за медленного выбора многие россияне сильно проигрывают в деньгах», — объяснил он. Патанин добавил, что в некоторых случаях квартиры забирали забирали из-под носа клиентов из России даже после того, как они вносили плату за предпродажное бронирование еще до официального начала продаж.

Эксперт рассказал, что наибольшей популярностью у россиян пользуются квартиры в ценовом диапазоне от 250 до 500 тысяч долларов (примерно от 15 миллионов рублей до 30,1 миллиона рублей). При этом основными целями покупки жилья в Дубае для граждан России он назвал дальнейшую сдачу в аренду или перепродажу.

В сентябре эксперт портала о недвижимости Emirates.Estate Ален Еремеев рассказал о том, что самым популярной у россиян локацией для покупки жилья в Дубае оказался мега-район Джумейра (Jumeirah). Он состоит из нескольких элитных и курортных районов — Джумейра, Дубай Марина, Пальма Джумейра, Даунтаун Дубай, Бизнес Бэй, Барша Хейтс, Эмирейтс Хиллс, JBR (Jumeirah Beach Residences) и JLT (Jumeirah Lake Towers).