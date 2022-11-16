Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:08, 16 ноября 2022Среда обитания

Названа мешающая покупать лучшее жилье в Дубае особенность россиян

Медленный выбор назвали особенностью россиян, мешающей покупать лучшее жилье в Дубае

Фото: Piotr Chrobot / Unsplash

Из-за медленного выбора объекта недвижимости многие граждане России упускали возможность приобрести себе лучшее жилье в Дубае. Об особенности россиян, мешающей им покупать самые ликвидные и эксклюзивные лоты на популярном курорте, «Ленте.ру» рассказал руководитель «Агентства недвижимости Георгия Патанина» Георгий Патанин.

Риелтор отметил, что рынок жилья в Дубае живет по другим правилам. Квартиры, апартаменты и дома здесь пользуются большим спросом у людей со всего мира, и долгое раздумывание и сравнение вариантов может привести к тому, что желаемый объект достанется более решительному покупателю. «Эти иностранцы умеют считать деньги и понимают, что чем быстрее они примут решение, тем ликвиднее и эксклюзивнее предложение они могут получить. Именно из-за медленного выбора многие россияне сильно проигрывают в деньгах», — объяснил он. Патанин добавил, что в некоторых случаях квартиры забирали забирали из-под носа клиентов из России даже после того, как они вносили плату за предпродажное бронирование еще до официального начала продаж.

Материалы по теме:
Восточные сладости. Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
Восточные сладости.Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
22 августа 2022
«Целый небоскреб смели за 30 секунд» Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
«Целый небоскреб смели за 30 секунд»Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
18 июля 2022

Эксперт рассказал, что наибольшей популярностью у россиян пользуются квартиры в ценовом диапазоне от 250 до 500 тысяч долларов (примерно от 15 миллионов рублей до 30,1 миллиона рублей). При этом основными целями покупки жилья в Дубае для граждан России он назвал дальнейшую сдачу в аренду или перепродажу.

В сентябре эксперт портала о недвижимости Emirates.Estate Ален Еремеев рассказал о том, что самым популярной у россиян локацией для покупки жилья в Дубае оказался мега-район Джумейра (Jumeirah). Он состоит из нескольких элитных и курортных районов — Джумейра, Дубай Марина, Пальма Джумейра, Даунтаун Дубай, Бизнес Бэй, Барша Хейтс, Эмирейтс Хиллс, JBR (Jumeirah Beach Residences) и JLT (Jumeirah Lake Towers).

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности взрыва в Стамбуле
Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили украинские подразделения под Артемовском
Описано будущее цен и спроса на нефть в 2023 году
Названа мешающая покупать лучшее жилье в Дубае особенность россиян
Психолог перечислил последствия недостатка секса в отношениях
Долгожитель отпраздновал 100-летний юбилей в объятиях стриптизерш
Германию и ЕС обвинили в стремлении сменить власть в Польше
Военный эксперт объяснил масштабный ракетный удар по Украине
Названа причина отлова столичных кошек
Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.