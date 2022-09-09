Названы самые популярные районы Дубая у россиян

Самым популярным у россиян районом для покупки жилья в Дубае стал Джумейра

Самым популярным районом Дубая, который россияне чаще всего выбирают для приобретения жилья, стал мега-район Джумейра (Jumeirah). Он состоит из нескольких элитных и курортных районов — Джумейра, Дубай Марина (Dubai Marina), Пальма Джумейра (Palm Jumeirah), Даунтаун Дубай (Downtown Dubai), Бизнес Бэй (Business Bay), Барша Хейтс (Barsha Heights), Эмирейтс Хиллс (Emirates Hills), JBR (Jumeirah Beach Residences), JLT (Jumeirah Lake Towers). Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт портала о недвижимости Emirates.Estate Ален Еремеев.

Специалист назвал Джумейру одним из наиболее популярных и разрекламированных районов Дубая. Еремеев отметил, что те граждане России, которые покупают жилье для отдыха в стране, в основном предпочитают Джумейру и Пальму — курортные и прибрежные районы города.

При этом желающие купить недвижимость для долговременного проживания выбирают виллы или крупные апартаменты в районах с хорошей инфраструктурой, дорогой недвижимостью, а также развитыми коммунальными структурами и бизнесом. Такие покупатели обычно приобретают объекты в Даунтаун Дубае, Дубай Марине и Jumeirah Lake Towers. Они также часто рассматривают для покупки «семейные» районы города, такие как Арабиан Ранчес (Arabian Ranches), Мирдиф (Mirdif) и Эмирейтс Хиллс (Emirate Hills), где можно найти жилье на разный бюджет. В них есть хороший доступ к медуслугам, детские сады и школы. Кроме того, эти районы очень «зеленые».

По данным Еремеева, за первые семь месяцев 2022 года спрос со стороны россиян на приобретение жилья в Объединенных Арабских Эмиратах подскочил на 256 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. В июле текущего года интерес граждан России к покупке недвижимости в стране был на 277,43 процента выше, чем в седьмом месяце предыдущего года. Положительная динамика относительно июля 2020-го в 2022-м составила 649,52 процента.

Ранее эксперты Emirates.Estate раскрыли причины популярности жилья в Дубае у россиян. По их словам, большинство состоятельных граждан приобретают жилье в Дубае, чтобы сохранить накопления.