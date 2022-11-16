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15:50, 16 ноября 2022Силовые структуры

Источник сообщил о задержании замглавы Херсонской области Губаревой

ТАСС: Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева задержана сотрудниками МВД

Фото: Shutterstock

Замглавы Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Ее статус по этому делу пока неизвестен. Ранее муж чиновницы рассказал о том, что супруга перестала выходить на связь днем 15 ноября. «Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе», — добавил он.

Как уточнил источник ТАСС, сейчас с Губаревой проводятся следственные действия.

Официальные ведомства ситуацию с задержанием пока не комментируют.

Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне этого года. Ранее она была замминистра иностранных дел ДНР. Эту должность она занимала в течение почти восьми лет — с 5 августа 2014 года.

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Елизавета Новикова
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Источник сообщил о задержании замглавы Херсонской области Губаревой
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