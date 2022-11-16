Отъезд Лаврова с саммита G20 из-за холодного приема других стран не подтвердился

Сообщение об уехавшем с саммита G20 Лаврове из-за холодного приема не подтвердилось

Информация о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был вынужден преждевременно уехать с саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии в связи с холодным приемом представителей других стран, не подтвердилась.

15 ноября, в первый день встречи стран G20, ряд украинских Telegram-каналов (1, 2) и отдельные аккаунты в Twitter (1, 2) распространили публикации о том, что Лаврова и российскую делегацию якобы выгнали с саммита.

При этом одним из первых эту информацию 15 ноября опубликовал Telegram-канал «Скринька Пандори». «Российскую делегацию вместе с Лавровым выгнали с G20», — говорилось в сообщении. Аналогичная публикация появилась в Twitter-аккаунте «ТРУХА English», однако позднее была удалена и признана администраторами профиля ложной.

Кроме того, ряд украинских изданий 15 ноября заявил (1, 2, 3) о том, что Лавров «сбежал» с саммита. При этом в заметках указывалось, что другие страны устроили главе МИД РФ холодный прием.

В публикациях о том, что Лаврову и российской делегации якобы пришлось преждевременно покинуть саммит «Большой двадцатки» в связи с холодным отношением и требованиями представителей других государств, не приводились источники информации и какие-либо визуальные подтверждения, что может указывать на недостоверный характер этих утверждений.

Сергей Лавров действительно покинул саммит G20 в первый его день, 15 ноября. Однако, как сообщило ТАСС, программа министра на саммите, как и планировалось, завершилась. О том, что отъезд министра по итогам первого дня был запланирован, также рассказало РИА Новости. Агентство отметило, что во второй день саммита Россию будет представлять министр финансов Антон Силуанов.

Как уточнило ТАСС, на саммите министр иностранных дел России провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД КНР Ван И, генсеком ООН Антониу Гутерришем, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Помимо того, он кратко побеседовал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Фотографии пресс-службы МИД РФ, сделанные в ходе саммита и опубликованные медиабанком РИА Новости (1, 2), также опровергают предполагаемую изоляцию Лаврова на встрече.

Сообщения о том, что Сергей Лавров якобы преждевременно покинул саммит G20 в связи с холодным приемом представителей других стран, не получили распространения в российских СМИ. Вместе с тем издание News of Russia опубликовало опровержение этой информации.

