Estée Lauder приобрела модный дом Tom Ford

Производитель косметики Estée Lauder приобрел модный дом Tom Ford за $2,8 млрд

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder объявил о заключении сделки по приобретению модного дома Tom Ford после четырех месяцев переговоров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Компания купиоа бренд за 2,8 миллиарда долларов. Для Estée Lauder эта сделка стала самой крупной в истории компании. Информация о переговорах двух компаний появилась еще в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что ряд иностранных брендов косметики и парфюма вернется на российский рынок после того, как Минпромторг внес их в исключения по параллельному импорту. Ожидается, что в России снова станет доступна продукция зарубежных брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

