Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
02:16, 16 ноября 2022Ценности

Estée Lauder приобрела модный дом Tom Ford

Производитель косметики Estée Lauder приобрел модный дом Tom Ford за $2,8 млрд

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder объявил о заключении сделки по приобретению модного дома Tom Ford после четырех месяцев переговоров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Компания купиоа бренд за 2,8 миллиарда долларов. Для Estée Lauder эта сделка стала самой крупной в истории компании. Информация о переговорах двух компаний появилась еще в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что ряд иностранных брендов косметики и парфюма вернется на российский рынок после того, как Минпромторг внес их в исключения по параллельному импорту. Ожидается, что в России снова станет доступна продукция зарубежных брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО
Раскрыта причина пожара в Стамбуле
Estée Lauder приобрела модный дом Tom Ford
Посла России вызвали в МИД Польши
На Камчатке задержали гида после гибели восьми туристов
Известный производитель заявил об ажиотажном спросе на элитное шампанское
Женщина убила беременную подругу и вырезала из ее тела нерожденного ребенка
Украина остановила движение через границу с Польшей
В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Зеленский заявил о 10 миллионах оставшихся без электричества украинцах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.