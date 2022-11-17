Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 17 ноября 2022Ценности

41-летняя Пэрис Хилтон раскрыла секрет молодости без филлеров

Модель Пэрис Хилтон сохраняет молодость лица с помощью гаджетов с инфракрасным светом

Фото: @parishilton

Американская модель Пэрис Хилтон в интервью изданию Bustle раскрыла секрет моложавой внешности.

41-летняя телезвезда рассказала, что ей удается сохранять гладкость кожи без филлеров с помощью специальных гаджетов с током и инфракрасным светом для лица, среди которых приборы брендов Foreo и Dr. Dennis Gross. Бизнесвумен также призналась, что часто прибегает к EMS-лифтингу, который способствует укреплению мышечного тонуса.

По словам героини материала, она постоянно посещает косметологов, которые делают ей различные уходы для лица, например, процедуру HydraFacial, направленную на очищение кожи и удаление ороговевшего слоя клеток.

В апреле Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила фанатов откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин обновил состав СПЧ
В Кремле указали на способность Вашингтона повлиять на Киев
Кремль озвучил свою позицию по применению ядерного оружия
Кремль высказался о переговорах с Киевом фразой «у них семь пятниц на неделе»
Кремль заявил о двух способах достижения целей России по Украине
В Кремле высказались об обновлении состава СПЧ
МИД назвал контакты СВР и ЦРУ в Турции инициативой американцев
ВСУ приступили к строительству забора на границе с Белоруссией
Два россиянина попали в реанимацию после отравления в столовой техникума
Слуцкий ответил на слова об ответственности России за падение ракеты в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.