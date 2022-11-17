Cуд оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу «Руби»

ANSA: суд в Риме оправдал Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей по делу «Руби»

Суд Рима в четверг оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетеля в рамках так называемого «дела Руби» (Руби — прозвище марокканки Каримы эль Маруг, заявившей об участии в оргиях у Берлускони в 16-летнем возрасте — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет агентство ANSA.

Уточняется, что данное решение суд принял ввиду «отсутствия факта» преступления. Примечательно, что прокурор также попросил суд вынести оправдательный приговор.

86-летний экс-премьер обвинялся в подкупе свидетеля по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток. В частности, как следует из материалов дела, Берлускони якобы заплатил 157 тысяч евро неаполитанскому певцу Мариано Апичелла за то, чтобы тот дал ложные показания. Апичелла также был оправдан, пишет издание.

Расследование было открыто в 2010 году. В ходе дознания были установлены факты проведения закрытых вечеринок на частной вилле Берлускони в Аркоре, в которых принимали участие несовершеннолетние девушки, якобы оказывавшие интимные услуги за денежное вознаграждение. В июне 2013 года миланский суд приговорил Берлускони к семи годам лишения свободы. Он был признан виновным в том, что в период с февраля по май 2010 года имел сексуальные контакты с Маруг, которой на тот момент не было 18 лет.

В июне 2014 года апелляционный суд оправдал Берлускони, объяснив свое решение тем, что политик не знал настоящий возраст танцовщицы. В 2015 году Верховный суд Италии подтвердил оправдательный приговор. Однако позднее следователи заподозрили, что он мог влиять на свидетелей.