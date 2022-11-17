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18:17, 17 ноября 2022Силовые структуры

Четверых российских подростков осудят за насилие над 11-летней школьницей

На Кубани осудят четверых подростков, насиловавших 11-летнюю школьницу в течение года

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

На Кубани суд рассмотрит дело четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, обвиняемых в домогательствах к 12-летней девочке и краже мопеда. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая 2021 по май 2022 года фигуранты насиловали 11-летнюю школьницу в одной из станиц Красноармейского района. Сначала девочка скрывала происходящее, но потом рассказала обо всем матери, и та обрались в полицию.

Кроме того, выяснилось, что трое подростков в декабре 2021 года увидели мопед во дворе у 66-летнего россиянина. Тогда они разделились по ролям, похитили транспортное средство, и вскоре продали.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пунктам «а,б» части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Трое обвиняемый находятся сейчас в СИЗО, а последний под домашнем арестом, так как на момент совершения преступления ему было 14 лет.

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Екатерина Власова
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