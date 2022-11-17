Мужчина нашел на пляже один из самых дорогих морских деликатесов в мире

Daily Post: мужчина гулял по пляжу и нашел морских уточек на 288 тысяч рублей

Мужчина гулял с собакой на пляже в области Гвинед, Великобритания, и нашел один из самых дорогих в мире морских деликатесов, стоящий более четырех тысяч фунтов (около 290 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Post.

Дэйв МакГирр во время отпуска гулял с собакой и увидел странных существ в белых панцирях, которые облепили вынесенный на берег шестиметровый ствол дерева. Мужчина сфотографировал находку, после чего решил поискать в Google, что это. «Я обнаружил, что это гусиные ракушки — редкие морские создания странного вида. Они считаются деликатесом и стоят дороже 80 евро (пять тысяч рублей) за килограмм», — рассказал британец.

Редкий вид ракушек считается деликатесом в таких странах, как Португалия и Испания, где их называют морскими уточками. Экспортная цена на этот деликатес достигает 300 фунтов стерлингов (21,5 тысячи рублей) за килограмм, хотя их можно приобрести онлайн по 80-90 фунтов (6-6,5 тысячи рублей) за килограмм в замороженном виде. В зависимости от размера, каждая гусиная ракушка может стоить около двух фунтов (144 тысячи рублей). Это означает, что суммарная стоимость находки могла составлять до трех-пяти тысяч фунтов стерлингов (215-360 тысяч рублей).

Сообщается, что вкус гусиных ракушек напоминает что-то среднее между лобстером и моллюском, а консистенция похожа на мясо осьминога.

Как правило, эти ракушки собирают на подводных скалах на испанском побережье Коста-да-Морте. Они считаются одним из самых дорогих морских деликатесов в мире. Цена на гусиные ракушки оправданна, так как их вылов связан с опасностью. Чтобы их достать, нужно с риском для жизни нырять под мощные волны.

МакГирр заявил, что не хотел бы пробовать свою находку. «Когда подходишь к ним, становится видно, что они похожи на маленьких осьминогов или кальмаров. У них есть крошечные щупальца, которые вытягиваются из их раковин. Я никогда не пробовал их и теперь, когда увидел их вживую, не уверен, что хотел бы это сделать», — подчеркнул мужчина.

Ранее сообщалось, что семья из валлийской деревни Нью-Брайтон, графство Флинтшир, нашла на пляже огромное скопление морских уточек. Во время прогулки по пляжу его жена заметила вынесенное водой на пляж большое бревно, к которому прилепились тысячи покрытых панцирями созданий с щупальцами.