Российский подросток спешил в школу и угодил в больницу

В Бердске 15-летний ребенок спешил в школу и попал под колеса автомобиля

В Новосибирской области ребенок спешил в школу и попал под колеса автомобиля. Произошедшее попало на видео, кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Бердске на перекрестке улиц Ленина и Спортивная. По словам очевидца, 15-летний школьник пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора, в результате чего его сбила Toyota.

Мальчика увезли на скорой, наложили на ногу гипс.

30 октября в Татарске Новосибирской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП, оставив его лежать на дороге. Местные жители опознали в водителе 67-летнего местного депутата Сергея Мамонтова.