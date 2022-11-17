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10:52, 17 ноября 2022Россия

Российский подросток спешил в школу и угодил в больницу

В Бердске 15-летний ребенок спешил в школу и попал под колеса автомобиля

В Новосибирской области ребенок спешил в школу и попал под колеса автомобиля. Произошедшее попало на видео, кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Бердске на перекрестке улиц Ленина и Спортивная. По словам очевидца, 15-летний школьник пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора, в результате чего его сбила Toyota.

Мальчика увезли на скорой, наложили на ногу гипс.

30 октября в Татарске Новосибирской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП, оставив его лежать на дороге. Местные жители опознали в водителе 67-летнего местного депутата Сергея Мамонтова.

Евгения Куликова
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